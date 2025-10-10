Troppi morti sul lavoro Raddoppiano in un anno
Arezzo si trova in zona rossa con una variazione del 200% in più rispetto all’anno precedente. Così se Firenze è maglia nera con 10 vittime, qui non c’è di che stare allegri. I morti sul lavoro in Toscana segnano 47 vittime da gennaio ad agosto 2025. Tra le attività più a rischio ci sono manifatturiero e costruzioni. I numeri dell’Osservatorio Sicurezza e Ambiente Vega di Mestre, analizzano i dati aggiornati ad agosto in Toscana. L’incidenza degli infortuni mortali indica il numero di lavoratori deceduti durante l’attività lavorativa in una data area, ogni milione di occupati presenti. Questo indice consente di confrontare il fenomeno infortunistico tra le diverse regioni, anche se caratterizzate da una popolazione lavorativa differente. 🔗 Leggi su Lanazione.it
