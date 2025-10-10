Tron | Ares determina il podio per la miglior colonna sonora della cyber saga più antica

Nato dalla mentre creativa di Steven Lisberger, Tron, dall'originale a Tron: Ares, è da sempre figlio antesignano di un nuovo cinema fantascientifico, precursore di un mondo scisso tra misteriose e infinite realtà virtuali e fisiche. Vide la genesi del suo primo capitolo nel 1982, solamente due mesi dopo l’arrivo in sala di un’altra saga che era già pronta a riscrivere per sempre il cinema sci-fi, Blade Runner. Se il capolavoro di Ridley Scott si interrogava sulla possibilità che una nuova società futuristica ponesse le sue basi sulla creazione di nuove forme di vita cibernetiche capaci di eseguire ogni forma di comando e lavoro, Lisberger fece della sua analisi fantascientifica la contemporaneità. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

