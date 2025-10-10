Tron | Ares determina il podio per la miglior colonna sonora della cyber saga più antica
Nato dalla mentre creativa di Steven Lisberger, Tron, dall'originale a Tron: Ares, è da sempre figlio antesignano di un nuovo cinema fantascientifico, precursore di un mondo scisso tra misteriose e infinite realtà virtuali e fisiche. Vide la genesi del suo primo capitolo nel 1982, solamente due mesi dopo l’arrivo in sala di un’altra saga che era già pronta a riscrivere per sempre il cinema sci-fi, Blade Runner. Se il capolavoro di Ridley Scott si interrogava sulla possibilità che una nuova società futuristica ponesse le sue basi sulla creazione di nuove forme di vita cibernetiche capaci di eseguire ogni forma di comando e lavoro, Lisberger fece della sua analisi fantascientifica la contemporaneità. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
In questa notizia si parla di: tron - ares
TRON: Ares, Disney ha rilasciato il nuovo trailer con il brano As Alive As You Need Me To Be
TRON: Ares | Il nuovo trailer del film con Jared Leto
Tron: Ares, sono i Nine Inch Nails a fare da colonna sonora al nuovo trailer del film
«Tron - Ares», «Tre ciotole» e «La città di pianura» le principali uscite, ma non mancano le proiezioni speciali. - facebook.com Vai su Facebook
Tron: Ares arriva nelle sale UCI. E ogni formato lo rende… straordinario. ? Vuoi entrare nell'universo di Tron nel modo più spettacolare di tutti? Scopri le nostre sale esclusive. - X Vai su X
LA TRAMA DI TRON: ARES - Tron: Ares, nonostante si poggi sulle spalle del sin troppo mistico (e noioso) precedente Tron Legacy, si dimostra più disinvolto di quest'ultimo: merito senz'altro di una sceneggiatura che tratta ... Lo riporta comingsoon.it
Tron: Ares | Chi tornerà dai film precedenti? - Manca ancora tempo all’uscita al cinema di Tron: Ares, ma l’attesa genera aspettative e quesiti, come per esempio: Quale personaggio tornerà dai film precedenti? Come scrive universalmovies.it