Tron | Ares | Anteprime USA vicine ai 5 milioni

Negli Stati Uniti d’America è arrivato il weekend di Tron: Ares, ed ovviamente siamo già alle prese con le stime di incasso. Secondo Deadline, infatti, il nuovo film del franchise “TRON” avrebbe raccolto 4.8 milioni di dollari in occasioni delle anteprime USA del giovedì, che tra l’altro comprendono alcune proiezioni speciali organizzate giovedì. Dati alla mano, “Ares” secondo gli analisti potrebbe ora superare i 40 milioni nel suo primo weekend, in linea con gli incassi del precedente capitolo “ Legacy “. Tron: Ares è stato accompagnato da una serie di recensioni positive, con il pubblico che ha offerto un 86% su Rotten Tomatoes, in aumento rispetto al 64% raggiunto dal precedente capitolo “ Legacy “. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Tron: Ares | Anteprime USA vicine ai 5 milioni

In questa notizia si parla di: tron - ares

TRON: Ares, Disney ha rilasciato il nuovo trailer con il brano As Alive As You Need Me To Be

TRON: Ares | Il nuovo trailer del film con Jared Leto

Tron: Ares, sono i Nine Inch Nails a fare da colonna sonora al nuovo trailer del film

UCI LUXE Fiumara ha aperto ufficialmente le sue porte con un evento esclusivo. Atmosfera elettrizzante, ospiti speciali e un’esperienza visiva senza precedenti: abbiamo inaugurato la nuova sala IMAX con Tron: Ares ? Grazie a chi ha condiviso con noi que - X Vai su X

«Tron - Ares», «Tre ciotole» e «La città di pianura» le principali uscite, ma non mancano le proiezioni speciali. - facebook.com Vai su Facebook

Sulle Tesla sono arrivati gli spot pubblicitari? Il nuovo update fa infuriare gli utenti - Tesla introduce una funzione ispirata a Tron nell'infotainment delle auto, scatenando polemiche per la pubblicità integrata a bordo. Da auto.everyeye.it

Tron: Ares, nel trailer Jeff Bridges torna come Kevin Flynn, mentre l'Ares di Jared Leto si dà alla fuga - L'epico primo trailer di Tron: Ares è stato presentato in anteprima al D23 ieri sera e, sì, è già trapelato online. Riporta movieplayer.it