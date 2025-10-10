TRIATHLON – Alessandro Fabian la rinascita dopo le sfide e il successo a Jesolo

FOCUS con Alessandro Fabian – Un viaggio nella determinazione, nel triathlon italiano, tra gare lunghe, sfide personali e la voglia di rimanere al top nonostante tutto. In questo video parliamo di: come hai trovato un nuovo equilibrio tra famiglia e impegno agonistico dopo essere diventato papà per la seconda volta; la preparazione in altura nel 2024, le tecniche che ti hanno reso più forte; la vittoria all’Ironman 70.3 Venice-Jesolo 2025 grazie a una rimonta decisiva nella corsa; il PeschieraTri ottobre 2024: primo “olimpico no draft” della stagione e recupero dopo problemi fisici; i tuoi obiettivi futuri: cosa vuoi ottenere ancora nel triathlon, quali gare ti stimolano, cosa significa per te continuare ad allenarti con passione anche con l’esperienza. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - TRIATHLON – Alessandro Fabian, la rinascita dopo le sfide e il successo a Jesolo

In questa notizia si parla di: triathlon - alessandro

