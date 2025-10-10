Triangolone di Gorle altri due no al progetto dell’agrivoltaico

IL CONFRONTO. Parere negativo dalla Commissione Paesaggio della Provincia: «Si perderebbe un panorama iconico». Contraria anche la Sovrintendenza. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

Gorle alza le barricate a difesa del “Triangolone”: sull’area verde l’ombra di un maxi impianto fotovoltaico

Impianto fotovoltaico al Triangolone di Gorle, fumata nera. E intanto presidio di protesta

