Trezeguet si racconta | Alla Juve contava solo vincere ecco come lo capii Questo il mio rimpianto più grande Sul rapporto con Lippi Del Piero e la Serie B…

Trezegue, leggenda della Juve, ha ricordato la sua esperienza alla Juve: dal rapporto con Lippi alla discesa in Serie B. Le parole del francese. Un fiume di ricordi, aneddoti e rivelazioni. David Trezeguet, ospite d’onore al Festival dello Sport di Trento, ha aperto il libro della sua straordinaria carriera, ripercorrendo le tappe fondamentali della sua epopea alla Juventus, un legame che va oltre le vittorie e i record. Le sue parole, raccolte da Tuttomercatoweb, descrivono l’essenza di un club dove un solo verbo è contemplato: vincere. EUROPEO E MONDIALE – « Lo dico molto spesso, sono arrivato a fare il percorso quasi contrario di un professionista, visto che ho vinto quando avevo 20-21 anni ». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Trezeguet si racconta: «Alla Juve contava solo vincere, ecco come lo capii. Questo il mio rimpianto più grande. Sul rapporto con Lippi, Del Piero e la Serie B…»

In questa notizia si parla di: trezeguet - racconta

