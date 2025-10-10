Trezeguet | Nel 2004 potevo andare a Barcellona ma poi Capello

Al Festival dello sport di Trento, David Trezeguet racconta di come, nel 2004, la sua strada sembrava destinata a separarsi dalla Juventus. Poi arrivò Capello che lo convinse a restare. Rivivi l'evento integrale!. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Trezeguet: "Nel 2004 potevo andare a Barcellona, ma poi Capello..."

Trezeguet: "La Juve aveva questa idea di dover vincere e che il resto non contasse. Del Piero? Siamo riusciti a fare un percorso unico. Su Capello, Lippi e la Serie B..." - Durante il Festival dello Sport che si svolge nel Teatro Sociale di Trento, l'ex calciatore David Trezeguet ha ripercorso i suoi momenti sia alla Juventus che in Nazionale. tuttojuve.com scrive

Trezeguet: "La Juve è unica, quando te ne vai piangi. Rimasi anche in B per riconoscenza" - L'ex attaccante al Festival di Trento: "Quell'anno in seconda serie ogni trasferta era una festa. Lo riporta msn.com