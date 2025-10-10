Trezeguet | Mi rivedo in Vlahovic La Juve è casa mia ci tornerei
Le parole di David Trezeguet a margine del talk "Tutti i gol della mia vita" del Festival dello Sport di Trento 2025. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Trezeguet: "Vlahovic concreto a gara in corso. E' questa la sua reale dimensione" - David Trezeguet ha parlato al teatro Forma di Bari a margine di un evento che ripercorreva la storia della Juventus. Si legge su tuttomercatoweb.com
Gregucci: "Punterei su Vlahovic, giocatore importante a briglia sciolta" - "Alla Juventus il lavoro è complicato, Tudor dovrà vedere la testa di Vlahovic e David. Lo riporta tuttojuve.com