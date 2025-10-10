Trezeguet | Meglio Ibra? Galliani perse una scommessa per colpa mia

Gazzetta.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Festival dello Sport di Trento, David Trezeguet racconta di quando fece vincere una scommessa al direttore di Moggi contro Galliani: "Era sollevato che giocassi io e non Ibrahimovic, ma alla fine feci gol!". Rivivi l'evento integrale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

