Trezeguet | La Juve è unica quando te ne vai piangi Rimasi anche in B per riconoscenza

L'ex attaccante al Festival di Trento: "Quell'anno in seconda serie ogni trasferta era una festa. La Champions persa nel 2003 il rammarico più grande, il Milan era meno pronto di noi". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Trezeguet: "La Juve è unica, quando te ne vai piangi. Rimasi anche in B per riconoscenza"

Trezeguet: “Alla Juve Kolo Muani ha ritrovato fiducia. Vlahovic …” | VIDEO

Trezeguet allo scoperto: «Tornerei alla Juve, e lo farebbe anche Del Piero. Vlahovic? Non sembra aver capito dove si trovi»

Trezeguet sicuro: «Napoli e Inter le squadre da battere. La Juve deve dimostrare di poter tornare a vincere»

Trezeguet: "La Juve aveva questa idea di dover vincere e che il resto non contasse. Del Piero? Siamo riusciti a fare un percorso unico. Su Capello, Lippi e la Serie B..." - Durante il Festival dello Sport che si svolge nel Teatro Sociale di Trento, l'ex calciatore David Trezeguet ha ripercorso i suoi momenti sia alla Juventus che in Nazionale. tuttojuve.com scrive

Trezeguet: “Prime settimane alla Juve difficili, ma quando vai via piangi. Serietà unica” - Il mondo Juventus e la Champions persa contro il Milan: le storie raccontate da David Trezeguet a il Festival dello Sport ... Come scrive gianlucadimarzio.com