Trezeguet | Cosa manca a questa Juve? Vincere!

David Trezeguet si racconta al Festival dello Sport, con uno sguardo al suo passato in maglia Juve e al presente del club bianconero. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Trezeguet: "Cosa manca a questa Juve? Vincere!"

Trezeguet: "I giocatori della Juve non hanno capito dove si trovano. Cosa manca? Vincere" - David Trezeguet, storico ex attaccante della Juventus e della Nazionale francese, è intervenuto ai media presenti al Festival dello Sport di Trento. Come scrive tuttomercatoweb.com

Trezeguet: “Tudor sta facendo un gran lavoro ma i giocatori devono capire dove si trovano. Alla Juventus manca vincere. Sullo scudetto…” - David Trezeguet ha parlato ai media che sono presenti al Festival dello Sport di Trento, organizzato dalla Gazzetta dello Sport: "A livello emotivo la Juve a cui sono più ... Da tuttojuve.com