Trento e Bolzano valutate tra le migliori università del mondo

C’è anche il Trentino nella mappa mondiale dell’eccellenza universitaria. L’Università di Trento e la Libera Università di Bolzano figurano infatti tra i 57 atenei italiani inseriti nella nuova classifica Times Higher Education (THE) 2026, pubblicata oggi, che valuta oltre duemila università di. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

In questa notizia si parla di: trento - bolzano

Neonati morti a Bolzano, stop al detergente per piatti sospettato di contaminazione. Le mamme a rischio invitate a Trento, ma i posti non bastano

Regionalizzazione della scuola, il Fvg guarda a Trento e Bolzano

Staccò a morsi il pollice di un passeggero sul treno Bolzano-Trento: condannato a 3 anni e 2 mesi

Ricordatevi che il 24 ottobre vi aspetto a Trento e il 25 ottobre a Bolzano. Vi siete iscritti/e? - facebook.com Vai su Facebook

Trento e Bolzano nella classifica Times Higher Education. Università di Bologna prima italiana #ANSA - X Vai su X

Trento e Bolzano nella classifica Times Higher Education - L'Università di Bologna è al primo posto tra gli atenei italiani, per il sesto anno consecutivo, nella classifica di Times Higher Education 2026 pubblicata oggi dove compare alla 130esima posizione, i ... Lo riporta msn.com

Bolzano e Trento prime per lo stato di salute delle persone - Le province autonome di Bolzano e Trento si confermano in testa con i valori più alti per quanto riguarda lo 'stato di salute delle popolazione', davanti a Toscana, Veneto e Lombardia, mentre le ... ansa.it scrive