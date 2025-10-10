Treni Milano-Bologna al via lavori di manutenzione | le corse cancellate e sospese

Oggi venerdì 10 ottobre iniziano i lavori di manutenzione straordinaria sulla linea dell’alta velocità Milano-Bologna. In particolare è interessata la parte fra Bologna e Piacenza: alcuni treni, quindi, potrebbero subire variazioni e limitazioni di percorso. I lavori si concluderanno martedì 14. 🔗 Leggi su Milanotoday.it