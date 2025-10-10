Treni e battelli | Dati positivi sui servizi integrati vola il Viandante del Lago

Nei giorni scorsi si è riunito il Tavolo tecnico della mobilità e del trasporto pubblico locale, convocato dalla Provincia di Lecco, con la partecipazione dei rappresentanti di Agenzia Tpl, Trenord, Navigazione Laghi e Camera di commercio Como-Lecco.I bus sostitutivi: 60 autisti per 200 corse al. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

In questa notizia si parla di: treni - battelli

Sciopero generale 3 ottobre, proteste e cortei a Como: fasce garantite per treni, bus e battelli

In Lombardia 6500 treni soppressi a giugno. I dati che inchiodano Trenord del consigliere Piloni (Pd): “Puntuali solo gli aumenti” - Gli unici ad arrivare puntuali sono gli aumenti" è tranchant Matteo Piloni, consigliere regionale Dem, a proposito della situazione ... Si legge su ilgiorno.it

Starlink sui treni per la Rete sull’alta velocità: perché resta il problema delle gallerie (e dei dati)? - E’ quindi impossibile connettersi ad internet per lavorare, lo avrete sperimentato, anche se hai comprato il ... Come scrive corriere.it