Tregua Israele-Hamas le ultime notizie di oggi venerdì 10 ottobre 2025 | ok del governo Netanyahu all’intesa | al via il ritiro delle truppe Trump lunedì in Israele | DIRETTA

Il governo israeliano ha approvato la prima fase dell’intesa con Hamas, che prevede il cessate il fuoco immediato nella Striscia di Gaza, il ritiro parziale e graduale dell’esercito israeliano e il rilascio degli ostaggi, vivi e morti. Di seguito, tutte le ultime notizie, aggiornate in tempo reale, sulla guerra tra Israele e Hamas e la tregua nella Striscia di Gaza di oggi, venerdì 10 ottobre 2025. DIRETTA Ore 10,30 – Trump atterrerà lunedì alle 9 in Israele – Donald Trump atterrerà all’aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv poco dopo le 9 di lunedì mattina, e sarà accolto con una cerimonia ufficiale: a rendere noti i nuovi dettagli sulla prossima visita del presidente degli Stati Uniti in Israele è l’emittente televisiva israeliana Canale 12. 🔗 Leggi su Tpi.it

