Tregua in Medio Oriente la sinistra esulta ma dimentica chi l’ha resa possibile | Donald Trump

La tregua chiusa a Gaza grazie alla mediazione di Donald Trump, sostenuto anche dal nostro governo, ha provocato degli episodi di follia collettiva a sinistra. Sotto il sole di Montecitorio, ancora caldo a Roma, ieri mattina usciva Angelo Bonelli di Alleanza Verdi Sinistra e, interrogato sull’accordo, ha risposto che «è un grande errore non liberare Marwan Barghouti » (che in realtà dovrebbe essere liberato ma alla condizione di lasciare la Palestina), definendolo un « Nelson Mandela per i palestinesi». Peccato che Mandela non abbia mai ordinato attacchi terroristici provocando decine di morti e non risulta neanche che abbia guidato Intifade né gruppi paramilitari legati a Fatah. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Tregua in Medio Oriente, la sinistra esulta ma “dimentica” chi l’ha resa possibile: Donald Trump

