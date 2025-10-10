Tredicesima detassata dal 2026 di quanto aumenterebbero gli stipendi e per chi | il piano del governo

Fanpage.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per alzare gli stipendi dei dipendenti, il governo Meloni vuole ridurre le tasse sulla tredicesima mensilità in busta paga con la manovra 2026. Il taglio totale farebbe aumentare parecchio il bonus, ma costerebbe molto allo Stato, stando alle simulazioni. Ci sono tre ipotesi: tra queste una riduzione parziale dell'Irpef o un tetto di reddito da rispettare. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: tredicesima - detassata

Tredicesima detassata? Ecc0 la nuova busta paga

Tredicesima detassata: cosa cambierebbe per i lavoratori e i conti pubblici

Tredicesima detassata, chi e quanto guadagna in busta paga? Simulazioni con esenzione Irpef o imposta sostitutiva al 10%

tredicesima detassata 2026 aumenterebberoTredicesima detassata dal 2026, di quanto aumenterebbero gli stipendi e per chi: il piano del governo - Per alzare gli stipendi dei dipendenti, il governo Meloni vuole ridurre le tasse sulla tredicesima mensilità in busta paga con la manovra 2026 ... Scrive fanpage.it

tredicesima detassata 2026 aumenterebberoTredicesima detassata? Ecco le ipotesi e i possibili effetti - Il Governo pensa di detassare la tredicesima nella Manovra di Bilancio 2026 agendo sulle tasse, e in particolare sull’Irpef ... Secondo romait.it

Cerca Video su questo argomento: Tredicesima Detassata 2026 Aumenterebbero