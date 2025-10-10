Tre studenti del Liceo Grassi nell' orchestra nazionale | l' eccellenza lecchese conquista Italia

Un traguardo d’orgoglio per tutto il territorio lecchese. Tre studenti del Liceo musicale Grassi sono stati selezionati per entrare a far parte dell’orchestra nazionale dei licei musicali, a conferma dell’eccellenza raggiunta dalla scuola e dai suoi ragazzi.Chi sono i protagonistiLa selezione. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Tre studenti del Liceo Grassi nell'orchestra nazionale: l'eccellenza lecchese conquista Italia - Ester Fumagalli, Daniele Ripamonti e Cecilia Moschetti sono stati selezionati tra i migliori musicisti d'Italia: un orgoglio per la città di Lecco e per l'istituto ... Segnala leccotoday.it

G.B. GRASSI LECCO: 3 STUDENTI NELL’ ORCHESTRA NAZIONALE LICEI MUSICALI - Grassi di Lecco: tre studenti sono stati selezionati per entrare a far parte dell’ Orchestra Nazionale dei Licei Musicali, un’iniziativa pr ... Lo riporta lecconews.news