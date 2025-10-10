Tre rapine in tre mesi a Foggia | incastrati dalle telecamere e condannati i nomi
Otto condanne, per oltre 48 anni di reclusione complessivi, per la banda accusata - a vario titolo e con diversi profili di responsabilità - di aver pianificato e messo a segno tre rapine in danno di attività e istituti di Foggia. A finire nel mirino del gruppo, tra il novembre 2023 e il febbraio. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
In questa notizia si parla di: rapine - mesi
Amore tossico, ferisce la compagna con il taglierino: Pesaro, condannato a 4 anni e 6 mesi ma nel frattempo era già finito in carcere per furti e rapine
Rapine con pistole, taser ed esplosivo: fermata la coppia del terrore, per mesi incubo di negozi e uffici
Cecina | Furti e rapine ai danni di turisti, si rende irreperibile per evitare il carcere: arrestato dopo 10 mesi in fuga
Terni, portato in carcere autore di due rapine: dovrà scontare 5anni e sei mesi - facebook.com Vai su Facebook
Brescia, tre rapine in soli 10 giorni nella stessa gelateria: arrestato 18enne - Nella serata di mercoledì 8 ottobre, a Brescia, è stato arrestato un rapinatore di appena 18 anni. Riporta blitzquotidiano.it
Rapina tre volte la stessa gelateria: arrestato un ragazzo di 18 anni - Nel mirino del giovane, anche armato di pistola (si è scoperto essere finta), era finita la gelateria Spaziale di viale Europa ... Come scrive giornaledibrescia.it