Tre nuovi soci entrano in BonelliErede
BonelliErede, tra gli studi legali più rilevanti del panorama italiano, ha annunciato l’ingresso di tre nuovi soci nella sede di Milano: Maria Cristina Storchi, Andrea Novarese e Francesco Pirisi, tutti provenienti da Gatti Pavesi Bianchi Ludovici e già in passato parte del team dello studio. Storchi entra nel dipartimento di Diritto Societario e nei Focus Team Banche, Corporate Governance, Equity Capital Markets e Crisi aziendali e ristrutturazioni del debito. Novarese si unisce al Dipartimento Crisi aziendali e ristrutturazioni del debito e ai Focus Team Banche e Shipping, Transport & Logistics. 🔗 Leggi su Lettera43.it
Il Pontedera vuol crescere e cerca nuovi soci: "Fondamentale coinvolgere gli investitori"
Dragons, l’altro quintetto titolare. I nuovi soci rafforzano la società
Poggibonsi: cresce la CER. Ora il comitato direttivo accoglie quattro nuovi soci
Nuovi soci 2025 E no, non nel senso di nuovo iscritti, ma proprio nuovi di zecca Gioele, Marta, Amelia e Aurora... E nuovi arrivi in vista per il 2026 Non potremmo essere più felici di così - facebook.com Vai su Facebook
PwC Italia: 3 nuovi soci e un team di 9 professionisti nell’area Legal https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/art/pwc-italia-3-nuovi-soci-e-team-9-professionisti-nell-area-legal-AHVRMm1C?utm_term=Autofeed&utm_medium=TWSole24Ore&utm_source=Twitter#Ec - X Vai su X
Il dolce sapore della Lunigiana: tre nuovi mieli diventano DOP - Con la pubblicazione del decreto emesso dal Ministero dell’Agricoltura, entrano tra le DOP anche i mieli di Millefiori, Erica e Melata. Riporta intoscana.it