tre nuovi soci entrano in bonellierede

BonelliErede, tra gli studi legali più rilevanti del panorama italiano, ha annunciato l’ingresso di tre nuovi soci nella sede di Milano: Maria Cristina Storchi, Andrea Novarese e Francesco Pirisi, tutti provenienti da Gatti Pavesi Bianchi Ludovici e già in passato parte del team dello studio. Storchi entra nel dipartimento di Diritto Societario e nei Focus Team Banche, Corporate Governance, Equity Capital Markets e Crisi aziendali e ristrutturazioni del debito. Novarese si unisce al Dipartimento Crisi aziendali e ristrutturazioni del debito e ai Focus Team Banche e Shipping, Transport & Logistics. 🔗 Leggi su Lettera43.it

