Tre ciotole Tron | Ares e Un crimine imperfetto | le recensioni di Amicait di tre film da vedere al cinema nel fine settimana

Amica.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La separazione dolorosa di una coppia e poi la solitudine, la malattia e la vita. Dopo la prima al Toronto Film Festival  arriva in sala l’adattamento di Tre ciotole di Michela Murgia, diretto da Isabelle Coixet, con Alba Rohrwacher ed Elio Germano. Sono in sala anche Tron: Ares di Joachim Rønning con Jared Leto, nuovo capitolo della popolare saga fantascientifica, e la commedia nera Un crimine imperfetto di e con Frank Dubosc e con Laure Calamy e Benoît Poelvoorde. Infine, è al cinema anche A House of Dynamite di Kathryn Bigelow (distribuito da Lucky Red), di cui vi abbiamo già parlato qui (su Netflix dal 24 ottobre). 🔗 Leggi su Amica.it

