Tre ciotole è la prova che adattare libri per il cinema senza snaturarli è possibile anche con qualche tradimento
Tre ciotole di Michela Murgia, uscito postumo nel 2023, è stato trasposto per il cinema dalla regista spagnola Isabel Coixet, alla sceneggiatura insieme a Enrico Audenino. Se il libro è una raccolta di racconti che esplorano le quotidianità dei personaggi, il film li mette insieme non costruendo una narrazione ad episodi, ma dando vita a due protagonisti intorno a cui ruotano il resto delle storie. «Al principio avevamo due strade», spiega lo sceneggiatore, di ritorno in sala nel 2025 dopo aver lavorato insieme a Valerio Mastandrea per il suo secondo film da regista, Nonostante. «La strada più ovvia era prendere tutti i racconti e collegarli in forma episodica, ma non ci convinceva.
