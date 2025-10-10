Travolto da un' auto mentre attraversa la Statale

Trentotoday.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un brutto investimento quello avvenuto poco prima delle 20 di ieri, giovedì 9 ottobre, sulla Statale 12 del Brennero in quel di Calliano. Nei pressi del bivio per Besenello un uomo di 74 anni è stato urtato da un’auto che stava procedendo in direzione del capoluogo.L’esatta dinamica e i dettagli. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

