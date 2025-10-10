Travolta per errore dall'auto del marito a Busto Arsizio | muore sul colpo

Fanpage.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una donna di 82 anni è stata investita per errore dal marito a Busto Arsizio. L'anziana è purtroppo morta poco dopo l'incidente. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: travolta - errore

travolta errore dall autoTravolta per errore dall’auto del marito a Busto Arsizio: muore sul colpo - Una donna di 82 anni è morta a Busto Arsizio, comune che si trova in provincia di Varese, in un terribile incidente stradale. Scrive fanpage.it

Travolta per errore dall’auto del marito, muore a Busto Arsizio una donna di 82 anni - L'incidente è avvenuto a metà pomeriggio di giovedì in una via residenziale, per una manovra errata. legnanonews.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Travolta Errore Dall Auto