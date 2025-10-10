Trattamenti estetici senza abilitazione sequestrato centro nel Foggiano

Tgcom24.mediaset.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un centro estetico ricavato all'interno di un fabbricato,a poca distanza dal centro storico di Lucera (Foggia), dove sarebbero stati, senza alcun abilitazione, praticati trattamenti medico estetici ed iniezioni sottocutanee, è stato sequestrato dai Carabinieri del posto e dal Nucleo antisofisticazione e sanità di Foggia. L'attività, stando a quanto emerso, è scaturita dal monitoraggio della pagina Instagram con cui la titolare (di 34 anni, denunciata per esercizio abusivo della professione) utilizzando un nome fittizio, avrebbe pubblicizzato svariati trattamenti estetici a prezzi vantaggiosi, tra cui interventi invasivi che, per legge, possono essere eseguiti esclusivamente da un medico qualificato e che richiedono un rigido protocollo igienico sanitario. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

trattamenti estetici senza abilitazione sequestrato centro nel foggiano

© Tgcom24.mediaset.it - Trattamenti estetici senza abilitazione, sequestrato centro nel Foggiano

In questa notizia si parla di: trattamenti - estetici

Motivazioni dietro la scelta dei trattamenti estetici

Scopri Emface: la nuova frontiera dei trattamenti estetici

Interventi chirurgici e trattamenti estetici in estate: si o no?

trattamenti estetici senza abilitazioneTrattamenti estetici senza abilitazione, sequestrato centro - Un centro estetico ricavato all'interno di un fabbricato, a poca distanza dal centro storico di Lucera (Foggia), dove sarebbero stati, senza alcun abilitazione, praticati trattamenti medico estetici e ... Si legge su msn.com

trattamenti estetici senza abilitazioneTrattamenti estetici senza abilitazione medica, i Carabinieri sequestrano un centro abusivo a Lucera - Nel corso di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Foggia, i Carabinieri della Compagnia di Lucera e del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Foggia hanno individuato un centro est ... Segnala foggiacittaaperta.it

Cerca Video su questo argomento: Trattamenti Estetici Senza Abilitazione