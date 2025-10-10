Trasporto disabili Costretto a saltare scuola | Nessuna associazione lo accompagna a Prato
Uno studente disabile non può frequentare la scuola superiore perché non c’è un’associazione disponibile ad effettuare il servizio di trasporto Migliana-Prato. Stefania Vaiani, 54 anni, è la mamma di questo ragazzo, timido ma desideroso di stare con i coetanei, e la famiglia vive a Migliana. Il ragazzo, 15 anni, è certificato Adhd, ha la Legge 104 e dopo la scuola media (dove ha usufruito del trasporto, però il tratto era più breve essendo le medie a Vaiano) ha scelto il liceo artistico Brunelleschi perché ci sono molti laboratori in linea con le sue attitudini. Il biennio lo deve fare a Prato nel plesso di via Galcianese e poi il triennio nella sede di Montemurlo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
