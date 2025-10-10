Trasporti Napoli buone notizie per gli utenti | ripristinata la linea bus che attraversa la città

Napolitoday.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Buone notizie per gli utenti del trasporto pubblico locale a Napoli. Anm, infatti, informa che, a partire da lunedì 13 ottobre 2025, la linea bus 130, che collega la stazione ferroviaria Garibaldi con il Vomero, sarà ripristinata. Questi gli orari:Partenze FERIALI da GARIBALDI - ATTESTAMENTO:06. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

In questa notizia si parla di: trasporti - napoli

