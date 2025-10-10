Trasporti | in partenza la nuova fermata di Autolinee Toscane al centro commerciale di Navacchio

Ci siamo: a partire da lunedì 13 ottobre la linea 161 di Autolinee Toscane, proveniente da Tre ColliMontemagnoCalci, raggiungerà la nuova fermata istituita in via del Fosso Vecchio nel cuore dell’area commerciale di Navacchio. Un servizio atteso da tempo dai cittadini di Calci e Cascina per. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

