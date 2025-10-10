' Trasportatore abusivo' dei rifiuti di un' autofficina la Polizia Locale intercetta l' autocarro | tre denunce
Nei giorni scorsi gli agenti della Polizia Locale di Cesenatico hanno effettuato una serie di controlli sulla circolazione stradale finalizzati a contrastare il fenomeno del trasporto illecito di rifiuti. Nella zona di Villamarina è stato intercettato un autocarro ‘Iveco Daily’ su cui il. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
