' Trasportatore abusivo' dei rifiuti di un' autofficina la Polizia Locale intercetta l' autocarro | tre denunce

Cesenatoday.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nei giorni scorsi gli agenti della Polizia Locale di Cesenatico hanno effettuato una serie di controlli sulla circolazione stradale finalizzati a contrastare il fenomeno del trasporto illecito di rifiuti. Nella zona di Villamarina è stato intercettato un autocarro ‘Iveco Daily’ su cui il. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

