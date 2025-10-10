Trascina cavallo legato all'auto e poi lo abbandona denunciato ex consigliere ad Arzano

Fanpage.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un ex consigliere comunale di Arzano è stato denunciato dalla Polizia Locale per maltrattamento e abbandono di animali: insieme a un'altra persona ha trascinato un cavallo legato ad un auto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

