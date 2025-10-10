Trascina cavallo legato all'auto e poi lo abbandona denunciato ex consigliere ad Arzano

Un ex consigliere comunale di Arzano è stato denunciato dalla Polizia Locale per maltrattamento e abbandono di animali: insieme a un'altra persona ha trascinato un cavallo legato ad un auto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Arzano, cavallo trascinato sull'asfalto e abbandonato: Rocky è stato salvato - Di nobile, in questa storia c’è solo un cavallo e gli agenti della polizia municipale di Arzano, diretta dal comandante Biagio Chiariello. Da ilmattino.it

Arzano. Cavallo trascinato con una corda a terra dall’auto, salvato dalla polizia locale - Non poteva capitare peggior sorte a Rocky, il nome del cavallo che trainato con un altro equino per strada con un’auto e legato da una corda, caduto a terra, é stato trascinato sull’asfalto riportando ... Riporta internapoli.it