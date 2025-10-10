Trapani attende il referto per 8 mesi | il tumore diventa incurabile e muore
Quello di Maria Cristina Gallo non era l'unico caso: in tutto nella sola Asp di Trapani, gli esami arretrati erano 3.300. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Attende un referto per 8 mesi, il tumore diventa incurabile: morta a 56 anni Maria Cristina Gallo - Dopo la sua denuncia si scoprì che non era l'unico caso: oltre 3mila referti bloccati. Riporta today.it
Mazara, morta di cancro Maria Cristina Gallo. Aspettò per 8 mesi un referto salvavita. Indagati 10 medici - La professoressa 57enne denunciò i ritardi, di anche due anni, nella consegna dei referti istologici ai pazienti oncologici da parte dell'Asl di Trapani. Lo riporta ilgiornale.it