Trans e stranieri commettono violenze in America così la giornalista blocca intervista con la sostenitrice di Trump

Fanpage.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel programma Espejo Publico di Antena3 Ada LLunch, influencer catalana sostenitrice di Trump, ha sostenuto che "Persone trans e stranieri commettono violenze negli Stati Uniti", poi ancora: "Il 91% dei furti a Barcellona è commesso da stranieri". La conduttrice ha bloccato l'intervista invitandola a tornare, ma una volta fuori dal set l'influencer ha accusato il programma di averla cacciata. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: trans - stranieri

