Tram Bologna | da martedì i lavori sul ponte Matteotti come cambia la viabilità

Ilrestodelcarlino.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bologna, 10 ottobre 2025 - Continuano i lavori per il tram   a Bologna, da martedì 14 ottobre parte il cantiere   sul ponte Matteotti, punto nevralgico della mobilità bolognese. Sono quindi previste, informa il Comune, modifiche alla viabilità per i lavori di realizzazione della Linea Rossa con restringimenti della carreggiata e nuova disposizione delle corsie. I lavori partiranno in via Matteotti (lato est del Ponte), da Viale Masini a fronte incrocio con via dè Carracci. Modifiche alla viabilità. Il programma dei lavori. Altri lavori nel quartiere e strade chiuse. Cantiere del tram in via San Felice. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

tram bologna da marted236 i lavori sul ponte matteotti come cambia la viabilit224

© Ilrestodelcarlino.it - Tram Bologna: da martedì i lavori sul ponte Matteotti, come cambia la viabilità

In questa notizia si parla di: tram - bologna

Tecnopolo, Fiera, Ravone e tram: ecco come sarà la nuova Bologna

Lavori a Bologna: dove sono i cantieri (non solo del tram) questa settimana

Tram a Bologna, riapre l’incrocio sui viali tra via Indipendenza e ponte Matteotti

tram bologna marted236 lavoriTram Bologna: da martedì i lavori sul ponte Matteotti, come cambia la viabilità - Intanto è cambiata di nuovo la circolazione in via San Felice che è chiusa al traffico dal 3 ottobre ... Si legge su ilrestodelcarlino.it

tram bologna marted236 lavoriTram Bologna, i lavori sul ponte Matteotti partono il 14 ottobre - Il cantiere occuperà inizialmente il lat est, con una recinzione che includerà una carreggiata e il marciapiede ... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Tram Bologna Marted236 Lavori