Tram Bologna | da martedì i lavori sul ponte Matteotti come cambia la viabilità
Bologna, 10 ottobre 2025 - Continuano i lavori per il tram a Bologna, da martedì 14 ottobre parte il cantiere sul ponte Matteotti, punto nevralgico della mobilità bolognese. Sono quindi previste, informa il Comune, modifiche alla viabilità per i lavori di realizzazione della Linea Rossa con restringimenti della carreggiata e nuova disposizione delle corsie. I lavori partiranno in via Matteotti (lato est del Ponte), da Viale Masini a fronte incrocio con via dè Carracci. Modifiche alla viabilità. Il programma dei lavori. Altri lavori nel quartiere e strade chiuse. Cantiere del tram in via San Felice. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
