Tragedia in campagna | Gennaro Alunni muore a 79 anni travolto da un macchinario agricolo
Un pensionato di 79 anni, Gennaro Alunni, ha perso la vita nel pomeriggio di ieri, giovedì 9 ottobre, mentre lavorava in un terreno di sua proprietà nella frazione di Preggio.Tragedia nei campiL'incidente è avvenuto in località Pagliaia, un’area collinare tra Umbertide e Preggio. Gennaro Alunni. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
