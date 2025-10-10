Tragedia di Rigopiano iniziato a Perugia l’appello bis

Chietitoday.it | 10 ott 2025

È iniziato davanti ai giudici di Perugia il nuovo processo di secondo grado per la tragedia dell’hotel Rigopiano di Farindola (Pescara), avvenuta il 18 gennaio 2017, quando una valanga travolse la struttura causando la morte di 29 persone.Come riporta l’agenzia Agi, il 3 dicembre scorso la Corte. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

