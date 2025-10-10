Tragedia di Paupisi i funerali di Elisa e del figlio Cosimo | in tanti in chiesa per l' ultimo saluto

A Paupisi è il giorno del dolore per l?ultimo saluto a Elisa Polcino e al figlio Cosimo Ocone, uccisi nella loro abitazione da Salvatore Ocone, L?intera comunità ha. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Tragedia di Paupisi, i funerali di Elisa e del figlio Cosimo: in tanti in chiesa per l'ultimo saluto

In questa notizia si parla di: tragedia - paupisi

Elisabetta Polcino uccisa dal marito a Paupisi, i vicini: “Tragedia evitabile, famiglia con gravi problemi”

Tragedia a Paupisi: Salvatore confessa di aver ucciso la moglie e il figlio

“Siamo tutti Paupisi”: il cordoglio dei Comuni e delle associazioni per la tragedia familiare

LUTTO CITTADINO PER LA SCOMPARSA DI ELISA E DEL PICCOLO COSIMO Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale, profondamente sconvolti per la tragedia che ha colpito la comunità di Paupisi, si uniscono con commozione al dolore per la scompars - facebook.com Vai su Facebook

Tragedia Paupisi, sospeso coma farmacologico ad Antonia. L’autopsia su Elisabetta #Paupisi #TragediaPaupisi #AntoniaInComa #ElisabettaPolcino #GiustiziaPerElisabetta #ViolenzaDomestica #ComunitàScossa #CronacaNera #NotizieDalSannio - X Vai su X

Tragedia di Paupisi, i funerali di Elisa e del figlio Cosimo: in tanti in chiesa per l'ultimo saluto - A Paupisi è il giorno del dolore per l’ultimo saluto a Elisa Polcino e al figlio Cosimo Ocone, uccisi nella loro abitazione da Salvatore Ocone, L’intera comunità ... ilmattino.it scrive

Tragedia di Paupisi, oggi i funerali di madre e figlio: cordoglio e lutto cittadino - Verranno celebrati a Paupisi oggi pomeriggio alle 16 nella chiesa di Santa Maria del Bosco i funerali di Elisa Polcino, 49 anni, e del figlio Cosimo Ocone, 15 anni, uccisi nella loro abitazione ... Segnala ilmattino.it