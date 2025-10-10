Tragedia al cimitero di Avellino | trovato senza vita un 53enne

Avellino – Una tragedia ha scosso la comunità locale questa mattina. Un uomo di 53 anni è stato trovato senza vita all’interno del cimitero cittadino.Primi accertamenti sul luogo della tragediaSul luogo dell’accaduto sono intervenute tempestivamente le volanti della Polizia di Stato. Stando alle. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it