Luceverde Roma Buonasera ancora intenso il traffico sul Raccordo Anulare con coda in carreggiata interna dalla Trionfale alla Flaminia ed in carreggiata esterna dalla Pontina alla Tuscolana e proseguendo dalla Casilina alla A24 permangono code sulla Flaminia da via del Foro Italico al raccordo è lungo la Salaria dalla tangenziale est all'aeroporto dell'Urbe incolonnamenti su via del Foro Italico da Corso di Francia via Salaria in direzione di San Giovanni rallentamenti e code anche sulla tangenziale est da via delle Valli a via Salaria in direzione dello Stadio Olimpico nel quadrante Sud code sulla via del mare da Vitinia e su via Cristoforo Colombo da via di Mezzocammino via di Malafede in direzione di Ostia Vi ricordo che alle 20 riprenderà lo sciopero dei mezzi che coinvolge la rete Atac saranno Dunque possibili Stop per tram bus metro e spero tramvia termini Centocelle fino alla termine del servizio di anticipo infine che domani mattina per la consentire il collaudo di nuovo treno dalle 5:30 alle 30 il servizio della metro B1 sarà sospeso e sostituito con bus navetta nella tratta Piazza Bologna viale Jonio domani e domenica a chiudere a poi di nuovo la metro C per l'intera giornata al posto dei treni i bus AMC tra San Giovanni e Pantano ed MC3 tra San Giovanni e Centocelle come sempre per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito Roma luceverde. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 10-10-2025 ore 19:30