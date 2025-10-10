Luceverde Roma Buonasera ancora molto trafficato il raccordo anulare in carreggiata interna può detrarre uscita Trionfale Flaminia Nomentana a 24 in carreggiata esterna rallentamenti con code a tratti tra la Roma Fiumicino e la Casilina e tra la Prenestina e la Nomentana incolonnamenti sulla Flaminia e la sala rispettivamente da via del Foro Italico al Raccordo ed a via dei Prati Fiscali all'aeroporto dell'Urbe altre su via del Foro Italico dalla galleria Giovanni XXIII fino all'uscita per la Salaria in direzione di San Giovanni rallentamenti e code anche sulla tangenziale est da via Nomentana via Salaria verso lo stadio attenzione poi nel percorrere viale Adriatico per un incidente avvenuto all'altezza di via Nomentana nel quadrante Sud code sulla via del mare tra il raccordo è Vitinia verso Ostia stessa situazione su via Cristoforo Colombo con code da via di Mezzocammino via di Malafede anche sulla Pontina da via Cristoforo Colombo a raccordo verso Pomezia e da Tor de' Cenci al Raccordo in direzione di Roma Vi ricordo infine che alle 20 li prende sciopero dei mezzi che coinvolge la rete Atac saranno Dunque possibili Stop per tram bus metro e ferrotramvia termini Centocelle fino al termine del servizio per i dettagli di queste altre se potete come sempre consultare il sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 10-10-2025 ore 18:30