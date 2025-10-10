Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità per un incidente sulla Pontina tra Pomezia e Castel Romano nelle due direzioni sempre per incidente code sulla carreggiata esterna del raccordo anulare dalla Roma Fiumicino alla Appia ancora sul raccordo per il traffico in lunghe Code in carreggiata interna dalla Trionfale alla Flaminia e proseguendo dalla Nomentana alla Casilina in corso uno sciopero di 24 ore della sola rete Atac trambus m e ferro tranvia termini Centocelle saranno a rischio sino alle 17 è nuovamente dalle 20 A fine servizio vi anticipo che domani sabato 11 ottobre dalle 5:30 alle 10:30 del mattino il servizio della metro B1 Sara sospeso e sostituito con bus navetta nella tratta Piazza Bologna viale Jonio domani e domenica sospeso anche il servizio della metro C per l'intera giornata a te le linee bus e MC2 MC3 con i consueti orari https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 10-10-2025 ore 16:30