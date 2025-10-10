Traffico Roma del 10-10-2025 ore 14 | 30

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità Un saluto dalla redazione ma servizi per la mobilità domani mattina da Inizio servizio fino alle 10:30 per il collaudo di un nuovo treno la Metro B1 Bologna Jonio sarà sostituito da bus servizio regolare sulla tratta Rebibbia Laurentina ancora metropolitane lavori di prolungamento del tracciato della metro C da San Giovanni fino al Colosseo per questa ragione domani e domenica i treni della metro ci saranno integralmente sostituiti da bus da inizio A fine servizio le nuove stazioni Metro C di Porta metronia Colosseo apriranno Lotto di dicembre dettagli romamobilita. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

