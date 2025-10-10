Traffico Roma del 10-10-2025 ore 11 | 30

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità Un saluto dalla redazione di Roma servizi per la mobilità Oggi è in programma uno sciopero sulla rete di Atac con possibili disagi tra le 8:30 e le 17 è dalle 20 in poi servizio regolare per le linee di bus gestite dagli operatori privati che per i collegamenti di Cotral e Trenitalia dettagli aggiornamenti sullo Shop rinata sono sul romamobilita.it le altre notizie nell'ambito dei lavori di riqualificazione del tratto sopraelevato della tangenziale un cantiere che finisce con la rete aerea di alimentazione tranviaria all'altezza del deposito di Porta Maggiore fino al 7 di dicembre tutte le linee tram della città integralmente sostituite da bus i dettagli anche questo caso su romamobilita. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 10-10-2025 ore 11:30

In questa notizia si parla di: traffico - roma

Traffico Roma del 18-07-2025 ore 19:30

Traffico Roma del 20-07-2025 ore 11:30

Traffico Roma del 19-07-2025 ore 11:30

Per fortuna non ci sono feriti, ma il traffico verso Roma è andato completamente in tilt e si è formata una fila di oltre 8 chilometri sulla carreggiata sud - facebook.com Vai su Facebook

Buongiorno da @LuceverdeRoma Notizie su #traffico #cantieri #manifestazioni nella città di #Roma #Luceverde - X Vai su X

Traffico Roma del 10-10-2025 ore 07:30 - Luceverde Roma Bentrovati intenso il traffico sulla carreggiata interna del raccordo con code tra Casilina e doppia ed ancora tra Laurentina e Pontina ... Lo riporta romadailynews.it

Sciopero Atac Roma oggi 10 ottobre, stop a bus e metro: orari e fasce di garanzia - Leggi su Sky TG24 l'articolo Sciopero Atac Roma oggi 10 ottobre, stop a bus e metro: orari e fasce di garanzia ... tg24.sky.it scrive