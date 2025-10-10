Luceverde Roma Bentrovati intenso il traffico sulla carreggiata interna del raccordo con code tra Casilina e doppia ed ancora tra Laurentina e Pontina trafficato il tratto Urbano della Roma L'Aquila con code tra Tor Cervara è l'uscita per la tangenziale est segnalato anche un incidente tra Portonaccio e la tangenziale traffico in coda sulla stessa tangenziale Tra via Nomentana e via Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico stessa situazione tra San Lorenzo e viale Castrense in direzione San Giovanni code per traffico sulla via Flaminia 3 Labaro e via dei Due Ponti verso il centro città incolonnamenti anche sulla via Salaria tra via di Villa Spada il bivio per la tangenziale sulla via Pontina code tra il raccordo e Castel Porziano in direzione Pomezia segnalato anche un incidente indetto per la giornata di oggi uno sciopero di 24 ore che coinvolge la sola rete Atac a rischio corse di tram bus metro e la ferrotramvia termini Centocelle fascia di garanzia conclusa alle 8:30 La prossima sarà dalle 17 alle 20 dettagli su queste altre notizie sono disponibili sul sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 10-10-2025 ore 08:30