Luceverde Roma Bentrovati intenso il traffico sulla carreggiata interna del raccordo con code tra Casilina e doppia ed ancora tra Laurentina e Pontina trafficata anche la carreggiata esterna con code tra la via Aurelia all'uscita di via del Mare trafficato il tratto Urbano della Roma L'Aquila con code tra il raccordo è l'uscita per la tangenziale est code sulla stessa tangenziale per via delle Valli via dei Campi Sportivi in direzione dello Stadio Olimpico stessa situazione tra San Lorenzo e viale Castrense in direzione San Giovanni Sulla via Flaminia code per traffico tra la via dei Due Ponti in direzione del centro città code anche sulla via Salaria tra via di Villa Spada e il bivio per la tangenziale indetto per la giornata di oggi venerdì 10 ottobre uno sciopero di 24 ore che coinvolge la sola rete Atac a rischio code di tram bus metro e la ferrotramvia termini Centocelle con fasce di garanzia da Inizio servizio alle o è dalle 17 alle 20

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 10-10-2025 ore 07:30