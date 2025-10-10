Traffico Lazio del 10-10-2025 ore 17 | 30

Luceverde Lazio trovati per un incendio abbiamo rallentamenti sulla A1 Roma Napoli tra Valmontone e la diramazione di Roma Sud per un incidente code sulla Braccianese all'altezza di Osteria Nuova in direzione di Roma sempre per incidente code sulla carreggiata esterna del raccordo anulare dalla Roma Fiumicino all'appia ancora sul raccordo per traffico intenso coda tratti in carreggiata interna dalla Trionfale alla 24 terminata a Roma la prima fase dello sciopero della rete Atac trambus metro il ferro tramvia termini Centocelle saranno di nuovo il rischio dalle 20 A fine servizio e questo fine settimana sono previste modifiche alla circolazione ferroviaria tra le stazioni di Roma Tiburtina e Roma Ostiense per lavori necessari alla realizzazione della Futura fermata di Pigneto coinvolte le linee fl1 Orte Fiumicino aeroporto ed fl3 Roma Cesano Viterbo regolare il servizio del Leonardo Express da Francesca Ilaria è tutto grazie per l'ascolto un servizio a cura della C lavorazione con Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

