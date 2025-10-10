Traffico Lazio del 10-10-2025 ore 09 | 30

luce verde Lazio Bentrovati traffico nel complesso scorrevole sulla rete autostradale del territorio code sulla via Pontina per un mezzo pesante in panne tra Tor de' Cenci e di mare in direzione Pomezia in corso a Roma uno sciopero di 24 ore che coinvolge la sulla rete Atac a rischio corse di tram bus metro e la ferrotramvia termini 100celle conclusa 8:30 la prima fascia di garanzia La prossima sarà dalle 17 alle 20 proseguono Intanto i lavori sulla via Salaria entrati saltuari tra sigillo e posta possibile la formazione di rallentamenti in provincia di Frosinone ricordiamo i lavori sulla strada a scorrimento veloce Sora Atina Cassino chiuso il tratto tra Atina superiore Belmonte Castello In entrambe le direzioni i lavori riguardano la galleria capodichina termine interventi previsto per fine ottobre è tutto per questo aggiornamento Grazie per l'attenzione un servizio villaggi in collaborazione con Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Lazio del 10-10-2025 ore 09:30

Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-10-2025 ore 08:40 - Astral infomobilità un cordiale Buongiorno dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura lo sciopero del trasporto ... Riporta romadailynews.it

Traffico Lazio del 09-10-2025 ore 09:30 - luce verde Lazio Buongiorno partiamo da Roma è in città a seguito di un incidente è chiusa al traffico via Appia Nuova 3 via del Quadraro è via ... Come scrive romadailynews.it