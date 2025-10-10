Traffico e smog oltre i limiti da 2 giorni | che aria stiamo respirando a Milano

A Milano polveri sottili sopra i limiti, già da due giorni. A lanciare l'allarme sulla qualità dell'aria e i rischi legati all'inquinamento in città è stata Legambiente. Secondo i dati di Arpa infatti, nel capoluogo lombardo, così come a Monza e Pavia, giovedì 9 ottobre è stato il secondo giorno. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

