L’arrivo dei Baracconi rivoluziona anche il traffico. Per ovvi motivi di circolazione e per impedire ingorghi, il Comune ha predispoto alcune modifiche, tra queste, fino al 23 novembre, divieto di transito a veicoli in piazzale Umbria Jazz, nelle aree adibite a luna park, disciplinato da idonea segnaletica e transennatura. E’ vietato anche il transito a veicoli in viale Pietro Meazza, nel tratto compreso fra viale Pietro Conti e la rotatoria Atleti Azzurri d’Italia, disciplinato da idonea segnaletica e transennatura; divieto di transito e divieto di sosta permanente con rimozione a tutte le categorie di veicoli in piazzale dell’Imbattibilità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Traffico e giostre Luna Park, i divieti. Occhio alla sosta e ai sensi di marcia