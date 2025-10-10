Tradimento anticipazioni puntate del 10 ottobre su Canale 5 | Dundar è davvero figlio di Güzide?
Le nuove anticipazioni della soap turca Tradimento, in onda su Canale 5 venerdì 10 ottobre in prima serata, promettono grandi svolte. Al centro dei riflettori troveremo Güzide, che vedrà ancora una volta ribaltarsi le sue certezze. Una donna si presenterà alla sua porta e metterà in dubbio il fatto che Dundar possa essere il figlio biologico della giudice. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme. Trame Tradimento del 10 ottobre: G üzide sconvolta. La vicenda dello scambio di culle avvenuta molti anni prima, sembra non avere ancora trovato una soluzione certa. Sebbene dopo aver fatto il test del DNA sembri essere affiorata la certezza che Dundar è il figlio biologico di G üzide, un nuovo colpo di scena rischierà di sconvolgere di nuovo tutto. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
