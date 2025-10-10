Tra storia e motori | oltre cento bolidi sfilano in piazza Saffi per la Modena 100 Ore

Forlitoday.it | 10 ott 2025

Piazza Saffi ha visto sfilare venerdì mattina oltre cento auto sportive da competizione della venticinquesima edizione della Modena Cento ore. Una manifestazione sportiva di cinque giorni, partita il 6 ottobre da Roma e che ha attraversato molte città di Lazio, Umbria, Toscana, Marche ed. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

